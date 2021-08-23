КАРАВАЕВ: «Мы сейчас на своем месте, а значит все правильно делаем»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев поделились впечатлениями от игры с «Десной», в которой «бело-синие» победили со счетом 4:0.

– Впечатления только положительные, потому что в предыдущей игре случилось неприятное недоразумение, мы потеряли очки. Команда-соперник играла хорошо, а мы – не очень. Сегодня мы хотели показать, что проделали работу над ошибками, реабилитироваться и продемонстрировать свою игру.

– «Десна» заслуженно находится среди лидеров?

– Давайте не будем обсуждать соперника, а оценивать игру нашей команды. Мы сейчас на своем месте, на том, на котором хотим быть, а значит все правильно делаем.

– Виталий Буяльский продолжает проявлять свои бомбардирские качества…

– Да, бомбардир должен быть один. Дай Бог, чтобы он забивал в каждом матче такие голы.

– Вы быстро психологически отошли после потери очков в прошлом туре?

– Мы сразу перестроились на следующий матч, поскольку знали, что должны выигрывать, чтобы оставаться на своем месте. Мы сразу, на следующий день, перевели внимание, начали готовиться к матчу с «Десной», и это принесло результат.

– Несмотря на позднее начало встречи на стадионе было много болельщиков…

– Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что приходят, поддерживают. Это придает больше сил, мотивации, энергии. Мы стараемся отблагодарить их своей игрой.