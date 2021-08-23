Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Всю неделю тренировали удары с разных позиций»

Автор дубля в ворота «Десны» (4:0) Виталий Буяльский поделился эмоциями от матча 5-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы тренировались, работали над реализацией всю неделю после игры с «Ингульцом». Можно сказать, что в том матче нам не повезло, потому что было много прострелов, ударов. Мы полностью контролировали игру и потеряли два очка. Всю неделю тренировали удары с разных позиций. И сегодня показали, что результат матча с «Ингульцом» - случайность.

– Игорь Суркис сказал, что игроки получили от Луческу взбучку за игру с «Ингульцом». Что именно говорил Мистер?

– Просто разобрали ошибки, которые мы не должны были допускать и реализовывать свои моменты. Раз сегодня все получилось, значит мы сделали правильные выводы.

– Прокомментируйте эпизод с пенальти.

– Был удар по ногам, чистый 11-метровый. Но я забыл, что на матче была система VAR, поэтому так эмоционально бежал к арбитру. Потом уже он сказал мне, что есть VAR. Но уже было поздно, и я получил желтую карточку.

– Сегодня на матче присутствовали Александр Петраков, Андрей Шевченко. Общались ли вы с кем-то из них сегодня?

– Не знал, кто был на матче, я не слежу, кто приходит, смотрит наши игры. Для меня главное – показывать хороший уровень футбола в киевском «Динамо», и тогда будет шанс попасть в сборную.