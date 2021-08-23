ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Борщ течет в моих венах»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на этой неделе сыграет в Чикаго на турнире серии WTA 250 на хардовом покрытии.
В свободное от тренировок время 26-летняя теннисистка заглянула в местный ресторан, где отведала борщ.
«Борщ течет в моих венах», - подписала публикацию в Instagram Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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