ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Борщ течет в моих венах»

Украинская теннисистка отведала национальное блюдо

  • 23.08.2021 03:38
  • 470 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Борщ течет в моих венах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на этой неделе сыграет в Чикаго на турнире серии WTA 250 на хардовом покрытии.

В свободное от тренировок время 26-летняя теннисистка заглянула в местный ресторан, где отведала борщ.

«Борщ течет в моих венах», - подписала публикацию в Instagram Свитолина.

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kolobok
    online
    kolobok, 23.08.2021 04:20
    0
    А африканская сметана ?
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