ФОТО. Элина СВИТОЛИНА: «Борщ течет в моих венах»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на этой неделе сыграет в Чикаго на турнире серии WTA 250 на хардовом покрытии.

В свободное от тренировок время 26-летняя теннисистка заглянула в местный ресторан, где отведала борщ.

«Борщ течет в моих венах», - подписала публикацию в Instagram Свитолина.