Александр РЯБОКОНЬ: «Обидно признавать, но мы заслужили поражение»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь коротко прокомментировал выездной матч против «Динамо» (4:0) в 5-м туре украинской Премьер-лиги.

– Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

– Теперь вашей команде будет легче? Вас не будут называть лидерами…

– (смеется) Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня всё прошло по сценарию «Динамо». Полностью заслуженная победа киевлян.