Александр РЯБОКОНЬ: «Обидно признавать, но мы заслужили поражение»

Наставник «Десны» – о разгроме в выездном матче с «Динамо»

  • 23.08.2021 02:26
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Александр РЯБОКОНЬ: «Обидно признавать, но мы заслужили поражение»
© ФК Динамо Киев. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь коротко прокомментировал выездной матч против «Динамо» (4:0) в 5-м туре украинской Премьер-лиги.

– Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

– Теперь вашей команде будет легче? Вас не будут называть лидерами…
– (смеется) Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня всё прошло по сценарию «Динамо». Полностью заслуженная победа киевлян.

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Источник — ФК Динамо Киев

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