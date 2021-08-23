Оценки матча Динамо – Десна. Буяльский – главная звезда встречи

22 августа киевское «Динамо» на своем поле разгромило черниговскую «Десну» (4:0) в поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (8.5) получил хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, отметившийся дублем.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 4:0:
Замены «Динамо»: Шкурин - 6,5; Тымчик - 6,0; Шепелев - 6,5; Караваев - 6,0; Леднев - 6,0.
Замены «Десны»: Болбат - 5,5; Будковский - 5,0; Шевцов - 5,5; Дегтярёв - б/о.
Источник — Sport.ua
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