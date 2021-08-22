МАРЛОС: «Хочу играть в сборной Украины, но уже не могу»

Полузащитник «Шахтера» Марлос хочет сосредоточиться на клубных выступлениях, поэтому ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

«Почему ушел из сборной? Я хочу играть, но уже не могу. Извините. Но буду всегда болеть за украинскую сборную. Слава Украине», - сказал Марлос.

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации Марлоса и Жуниора Мораеса.