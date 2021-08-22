МАРЛОС: «Хочу играть в сборной Украины, но уже не могу»

Полузащитник «Шахтера» Марлос хочет сосредоточиться на клубных выступлениях, поэтому ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
«Почему ушел из сборной? Я хочу играть, но уже не могу. Извините. Но буду всегда болеть за украинскую сборную. Слава Украине», - сказал Марлос.
Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации Марлоса и Жуниора Мораеса.
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Источник — Великий футбол
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