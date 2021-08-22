МАРЛОС: «Хочу играть в сборной Украины, но уже не могу»

Игрок завершил карьеру в сборной

  • 22.08.2021 22:46
  • 1543 просмотра
  • 1 комментарий
МАРЛОС: «Хочу играть в сборной Украины, но уже не могу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Марлос хочет сосредоточиться на клубных выступлениях, поэтому ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

«Почему ушел из сборной? Я хочу играть, но уже не могу. Извините. Но буду всегда болеть за украинскую сборную. Слава Украине», - сказал Марлос.

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации Марлоса и Жуниора Мораеса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    avtv5555, 22.08.2021 23:05
    +5
    Спасибо Марлос.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности