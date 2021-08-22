Петраков рассказал, почему Марлоса и Мораеса не будет в сборной Украины

Марлос уже официально завершил карьеру в сборной

  • 22.08.2021 22:03
  • 9529 просмотров
  • 8 комментариев
Петраков рассказал, почему Марлоса и Мораеса не будет в сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что не собирается вызывать в национальную команду хавбека Марлоса и форварда Жуниора Мораеса.

Марлос ранее подтвердил, что завершил карьеру в сборной.

«Марлос? Он очень помог в свое время. И сборной, и Шевченко. В то время он был очень полезен. Такая техника. А сейчас, выходя на 15 минут...и это закроет дорогу своему футболисту. Я не националист, но вы понимаете, что я хочу сказать».

«Мораесу будет 35 лет, Марлосу 33 года. Им спасибо, что помогли, но есть наши ребята, им дорога», - сказал Петраков.

Александр ПЕТРАКОВ: «Мне сказали, что это может быть 3, 5 или 55 матчей в сборной»

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Источник — Великий футбол

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    barca_messi
    online
    barca_messi, 22.08.2021 23:29
    0
    Можно было обойтись простым «даю дорогу молодым ребятам», а то развёл тут «наши - не наши»
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 22.08.2021 23:25
    0
    некрасиво сказал
    Ссылка
    Oleha1987
    Oleha1987, 22.08.2021 23:08
    +3
    OKs100, 22.08.2021 22:41
    То есть, был бы Роналду украинцем его бы тоже вот так выгнали из сборной по дискриминационному возрастному принципу?
    Він Роналду на руках приніс б в збірну
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 22.08.2021 22:41
    -2
    То есть, был бы Роналду украинцем его бы тоже вот так выгнали из сборной по дискриминационному возрастному принципу?
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 22.08.2021 22:30
    +1
    Хорошо отрезал ветеранов донецких
    Ссылка
    yurchik553
    yurchik553, 22.08.2021 22:28
    0
    Ну слава богу днища из Шахтера никому не нужны ни клубу ни сборной
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.08.2021 22:25
    -9
    За эти 20 мин. он может решить судьбу матча с Казахстаном. Где будет нужен точный пас и игрок который может обвести 2-3 игроков. А то что он берет Булецу и других игроков которые не сыграют в этом матче. а на перспективу. Нас интересует результат в ближайшие 3 месяца, а не пока призрачная перспектива некоторых игроков. Если не попадем на ЧМ то будет 2 года для того чтобы наиграть молодежь.Почему то в Шахтере он полезен, а в сборной нет.
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    fedd1979
    online
    fedd1979, 22.08.2021 22:24
    +11
    Думаю, що варто було б обійтися без цих уточнень "наші", "не наші"... Просто вік та спортивний принцип - це було б справедливіше
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