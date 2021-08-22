Петраков рассказал, почему Марлоса и Мораеса не будет в сборной Украины

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что не собирается вызывать в национальную команду хавбека Марлоса и форварда Жуниора Мораеса.

Марлос ранее подтвердил, что завершил карьеру в сборной.

«Марлос? Он очень помог в свое время. И сборной, и Шевченко. В то время он был очень полезен. Такая техника. А сейчас, выходя на 15 минут...и это закроет дорогу своему футболисту. Я не националист, но вы понимаете, что я хочу сказать».

«Мораесу будет 35 лет, Марлосу 33 года. Им спасибо, что помогли, но есть наши ребята, им дорога», - сказал Петраков.

Александр ПЕТРАКОВ: «Мне сказали, что это может быть 3, 5 или 55 матчей в сборной»