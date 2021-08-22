ПЕТРАКОВ: «Мне сказали, что это может быть 3, 5 или 55 матчей в сборной»

Наставник рассказал о том, как решил возглавить сборную Украины

  • 22.08.2021 21:52
  • 476 просмотров
  • 1 комментарий
ПЕТРАКОВ: «Мне сказали, что это может быть 3, 5 или 55 матчей в сборной»
© uaf.ua

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, как получил назначение. Пока что наставник работает с приставкой исполняющий обязанности.

«У меня был разговор с Павелко, мы сели и поговорили. Он попросил помочь, мне сделал предложение. Он пояснил ситуацию, спросил, не боюсь ли я. Я сказал, что не боюсь. Он мне прямо сказал: это может быть три игры, пять матчей или 55».

«Все 5 игр будут финальными, это сложная ситуация. Но так работают сборные. Сперва у нас Казахстан. Это первая страница».

«Исполняющий обязанности? Нет, не давит. Так даже интереснее. Позвонил Андрею Шевченко, хорошо пообщались. Спасибо Шевченко и всему его тренерскому штабу. Они всегда делились информацией, всегда открыты очень. Спасибо».

«Мне Шевченко говорит: «Васильевич, я тебе команду в восьмерке лучших оставил». И он прав».

«Триумф со сборной Украины U-20? Уже забыл, даже вспоминать не хочу. Это прошлое. Было и прошло. Если только этим жить, то дальше ничего не будет. И не я выиграл чемпионат мира, а все мы выиграли. Вся команда, весь тренерский штаб. Не моя победа, а общий успех украинского футбола», - сказал Петраков.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 22:00
    0
    Вроде и неплохой человек и тренер, а все в чудеса верит да и если шева такое сказал, то не знаю, мб какой-то из тренеров стебется просто
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