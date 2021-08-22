Юрген КЛОПП: «Нравится такой футбол? Так смотрите реслинг»

«Ливерпуль» в матче 2-го тура АПЛ обыграл «Бернли», однако тренер Красных Юрген Клопп остался недоволен судейством. Наставник считает, что арбитр позволял игрокам слишком многое, а матч напоминал борьбу, а не футбол.

«Такое ощущение, что мы на 10-15 лет назад перенеслись. Мы видели эти подкаты и жесткие действия против Матипа и ван Дейка. Мне кажется, арбитраж идет куда-то не туда».

«Правила вроде бы есть, но защитить игроков мы не можем. Нравится такой футбол? Смотрите реслинг», - сказал Клопп.