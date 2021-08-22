В поединке 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» дома обыграл «Бернли» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Бернли» — 2:0
Голы: Жота, 18, Мане, 69
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Источник — YouTube
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