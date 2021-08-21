Ливерпуль уверенно обыграл Бернли

2-й тур английской Премьер-лиги открыл матч на «Энфилде», в котором «Ливерпуль» обыграл «Бернли» со счетом 2:0. «Красные» победили благодаря голам Жоты и Мане в каждом из таймов.
Чемпионат Англии. 2-й тур
«Ливерпуль» – «Бернли» – 2:0
Голы: Жота (18), Мане (69)
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Кейта (Тиаго, 81), Эллиотт, Мане, Салах, Жота (Фирмино, 81).
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундссон (Питерс, 80), Браунхилл, Корк, Макнил, Вуд (Родригес, 75), Барнс.
По итогам двух туров «Ливерпуль» имеет в своем активе шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. У «Бернли» все еще нет зачетных баллов.
Источник — Sport.ua
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