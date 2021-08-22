Будет на матче с Десной. Луческу выписали из больницы

Состояние главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу улучшилось и врачи позволили румынскому специалисту приступить к работе с командой. Правда, одну из последних предыгровых тренировок перед матчем с «Десной» Луческу не проводил лично, а наблюдал за работой команды и своих помощников, которые руководили тренировочным процессом, со стороны.



Ожидается, что Луческу будет присутствовать на матче с «Десной», однако где будет тренер, на скамейке для запасных или в VIP-ложе, станет известно непосредственно перед игрой с черниговцами.



Напомним, что «Динамо» принимает «Десну» сегодня на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Начало – в 21:30.



«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков. «Десна» расположилась на второй строчке, имея в своем активе 12 очков.

Ранее сообщалось, что в день матча с «Интером» Луческу перенес операцию.