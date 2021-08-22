Будет на матче с Десной. Луческу выписали из больницы

Отличные новости для «Динамо»

  • 22.08.2021 19:50
  • 1096 просмотров
  • 1 комментарий
Будет на матче с Десной. Луческу выписали из больницы
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Состояние главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу улучшилось и врачи позволили румынскому специалисту приступить к работе с командой. Правда, одну из последних предыгровых тренировок перед матчем с «Десной» Луческу не проводил лично, а наблюдал за работой команды и своих помощников, которые руководили тренировочным процессом, со стороны.
 
Ожидается, что Луческу будет присутствовать на матче с «Десной», однако где будет тренер, на скамейке для запасных или в VIP-ложе, станет известно непосредственно перед игрой с черниговцами.
 
Напомним, что «Динамо» принимает «Десну» сегодня на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского. Начало – в 21:30.
 
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков. «Десна» расположилась на второй строчке, имея в своем активе 12 очков.

Ранее сообщалось, что в день матча с «Интером» Луческу перенес операцию.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 22.08.2021 20:01
    0
    Щас гармаш в нападении может снова деда в больницу отправить(((
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