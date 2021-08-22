Вторая лига. Доминирование Левого берега, крупные победы Николаева и Балкан

22 августа состоялись девять матчей пятого тура Второй лиги.
В Группе А «Левый берег» продолжил победную серию, выиграв пятую встречу подряд. Также продолжает побеждать и черкасский клуб ЛНЗ, который пока проиграл лишь «Левому берегу». «Диназ» оформил третью победу в матче с львовскими «Карпаты».
В Группе Б «Перемога», «Николаев», «Балканы» и «Никополь» выиграли свои матчи.
Вторая лига. 5-й тур
Группа А
«Любомир» – ЛНЗ – 0:3
Голы: Галенко (8), Сторчоус (63), Сула (75)
«Мункач» – «Левый берег» – 2:3
Голы: Лучка (78), Грицак (89) - Ксьондз (18), Морозенко (20), Берко (67)
«Днепр» Черкассы – «Буковина» – 3:1
Голы: Копил (26, 31), Бида (77) - Палагнюк (34)
«Чернигов» – «Киев» – 0:0
«Диназ» – «Карпаты» Львов – 1:0
Гол: Чепурненко (38)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа Б
«Энергия» – «Перемога» – 0:1
Гол: Кича (85)
«Николаев» – «Сумы» – 4:0
Голы: Студенко (15), Кравченко (21, пенальти), Нечипоренко (56), Голубка (76)
«Балканы» – «Реал Фарма» – 5:0
Голы: Салюк (44), Прийомов (45+2), Приблуда (61, 70), Ильницкий (64)
«Никополь» – «Таврия» – 2:1
Голы: Горилый (33), Матвеев (55) - Чмеленко (44)
Источник — Sport.ua
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LNZ Group — вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг. Группа создана на базе Лебединского семенного завода и специализируется на торговле семенами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и рапса, выращивании сельскохозяйственной продукции, животноводстве. Земельный банк – 80 тыс. га.
LNZ Group — вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг. Группа создана на базе Лебединского семенного завода и специализируется на торговле семенами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и рапса, выращивании сельскохозяйственной продукции, животноводстве. Земельный банк – 80 тыс. га.
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