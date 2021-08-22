5-й тур
Любомир
0 : 3
ЛНЗ
22.08.2021, FT

Вторая лига. Доминирование Левого берега, крупные победы Николаева и Балкан

Состоялись девять матчей пятого тура

  • 22.08.2021 20:15
  • 228 просмотров
  • 4 комментария
Вторая лига. Доминирование Левого берега, крупные победы Николаева и Балкан
© ФК Карпаты Львов

22 августа состоялись девять матчей пятого тура Второй лиги.
 
В Группе А «Левый берег» продолжил победную серию, выиграв пятую встречу подряд. Также продолжает побеждать и черкасский клуб ЛНЗ, который пока проиграл лишь «Левому берегу». «Диназ» оформил третью победу в матче с львовскими «Карпаты».
 
В Группе Б  «Перемога», «Николаев», «Балканы» и «Никополь» выиграли свои матчи.

Вторая лига. 5-й тур 
 
Группа А

«Любомир» – ЛНЗ – 0:3
Голы: Галенко (8), Сторчоус (63), Сула (75)
 
«Мункач» – «Левый берег» – 2:3
Голы: Лучка (78), Грицак (89) - Ксьондз (18), Морозенко (20), Берко (67)
 
«Днепр» Черкассы – «Буковина» – 3:1
Голы: Копил (26, 31), Бида (77) - Палагнюк (34)
 
«Чернигов» – «Киев» – 0:0
 
«Диназ» – «Карпаты» Львов – 1:0
Гол: Чепурненко (38)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 
Группа Б
 
«Энергия» – «Перемога» – 0:1
Гол: Кича (85)
 
«Николаев» – «Сумы» – 4:0
Голы: Студенко (15), Кравченко (21, пенальти), Нечипоренко (56), Голубка (76)
 
«Балканы» – «Реал Фарма» – 5:0
Голы: Салюк (44), Прийомов (45+2), Приблуда (61, 70), Ильницкий (64)
 
«Никополь» – «Таврия» – 2:1
Голы: Горилый (33), Матвеев (55) - Чмеленко (44) 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 22.08.2021 20:29
    0
    newkyiv, 22.08.2021 20:22
    Всё - сам.
    LNZ Group — вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг. Группа создана на базе Лебединского семенного завода и специализируется на торговле семенами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и рапса, выращивании сельскохозяйственной продукции, животноводстве. Земельный банк – 80 тыс. га.
    Дяк за інфу) а то думав університет якийсь ))
    Ссылка
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 22.08.2021 20:28
    0
    Карпати знов програли у футбол
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 20:22
    0
    Всё - сам.
    LNZ Group — вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг. Группа создана на базе Лебединского семенного завода и специализируется на торговле семенами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и рапса, выращивании сельскохозяйственной продукции, животноводстве. Земельный банк – 80 тыс. га.
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 20:20
    0
    Кто такие ЛНЗ??? И откуда?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности