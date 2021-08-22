Вторая лига. Доминирование Левого берега, крупные победы Николаева и Балкан

22 августа состоялись девять матчей пятого тура Второй лиги.



В Группе А «Левый берег» продолжил победную серию, выиграв пятую встречу подряд. Также продолжает побеждать и черкасский клуб ЛНЗ, который пока проиграл лишь «Левому берегу». «Диназ» оформил третью победу в матче с львовскими «Карпаты».



В Группе Б «Перемога», «Николаев», «Балканы» и «Никополь» выиграли свои матчи.

Вторая лига. 5-й тур



Группа А

«Любомир» – ЛНЗ – 0:3

Голы: Галенко (8), Сторчоус (63), Сула (75)



«Мункач» – «Левый берег» – 2:3

Голы: Лучка (78), Грицак (89) - Ксьондз (18), Морозенко (20), Берко (67)



«Днепр» Черкассы – «Буковина» – 3:1

Голы: Копил (26, 31), Бида (77) - Палагнюк (34)



«Чернигов» – «Киев» – 0:0



«Диназ» – «Карпаты» Львов – 1:0

Гол: Чепурненко (38)

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Группа Б



«Энергия» – «Перемога» – 0:1

Гол: Кича (85)



«Николаев» – «Сумы» – 4:0

Голы: Студенко (15), Кравченко (21, пенальти), Нечипоренко (56), Голубка (76)



«Балканы» – «Реал Фарма» – 5:0

Голы: Салюк (44), Прийомов (45+2), Приблуда (61, 70), Ильницкий (64)



«Никополь» – «Таврия» – 2:1

Голы: Горилый (33), Матвеев (55) - Чмеленко (44)

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