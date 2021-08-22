Виктор СКРИПНИК: «Возможно, ожидания от Зари чуть-чуть завышены»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил тяжелую победу 4:3 над «Мариуполем» в матче 5-го тура УПЛ.

«Хотелось доиграть спокойно, но в футболе бывает. Одна ошибка, соперник среагировал и началось. Но хорошо, что выиграли. В этот раз мы голы начали забивать».

«У Шевченко повреждение бедра, Шахаба заменили вынужденно. Тем более ценная эта победа».

«Будем теперь все делать, чтобы порадовать и себя, и болельщиков, и скептиков. Возможно, ожидания от нашей команды чуть-чуть завышены, но мы сами переживаем», - сказал Скрипник.

В четверг команде предстоит ответный матч с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы после поражения 0:3.