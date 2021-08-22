Виктор СКРИПНИК: «Возможно, ожидания от Зари чуть-чуть завышены»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил тяжелую победу 4:3 над «Мариуполем» в матче 5-го тура УПЛ.
«Хотелось доиграть спокойно, но в футболе бывает. Одна ошибка, соперник среагировал и началось. Но хорошо, что выиграли. В этот раз мы голы начали забивать».
«У Шевченко повреждение бедра, Шахаба заменили вынужденно. Тем более ценная эта победа».
«Будем теперь все делать, чтобы порадовать и себя, и болельщиков, и скептиков. Возможно, ожидания от нашей команды чуть-чуть завышены, но мы сами переживаем», - сказал Скрипник.
В четверг команде предстоит ответный матч с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы после поражения 0:3.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.