Виктор СКРИПНИК: «Возможно, ожидания от Зари чуть-чуть завышены»

Наставник оценил матч УПЛ с 7 голами

  • 22.08.2021 19:26
  • 1475 просмотров
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Возможно, ожидания от Зари чуть-чуть завышены»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник оценил тяжелую победу 4:3 над «Мариуполем» в матче 5-го тура УПЛ.

«Хотелось доиграть спокойно, но в футболе бывает. Одна ошибка, соперник среагировал и началось. Но хорошо, что выиграли. В этот раз мы голы начали забивать».

«У Шевченко повреждение бедра, Шахаба заменили вынужденно. Тем более ценная эта победа».

«Будем теперь все делать, чтобы порадовать и себя, и болельщиков, и скептиков. Возможно, ожидания от нашей команды чуть-чуть завышены, но мы сами переживаем», - сказал Скрипник.

В четверг команде предстоит ответный матч с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы после поражения 0:3.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
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    Oxrannik.ua
    Oxrannik.ua, 22.08.2021 19:46
    0
    Значит твои амбиции как тренера слишком занижены получается
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    vruthiy-112
    vruthiy-112, 22.08.2021 19:31
    0
    Все буде добре, нехай Шевченко відпочине і команда почне, накінець показувати свою гру.!!!
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