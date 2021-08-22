Остап МАРКЕВИЧ: «Знаю, что нужно Мариуполю. Нужно усиление состава»

В матче 5-го тура УПЛ «Мариуполь» и «Заря» выдали яркое зрелище, завершив игру со счетом 3:4. Матч прокомментировал наставник хозяев Остап Маркевич.
«Вот наш весь ресурс - молодые ребята. У них есть талант, но их данные сейчас не позволяют бороться на таком уровне. У «Зари» два равноценных состава, и я им желаю пройти «Рапид». Это возможно. У «Зари» команда выше уровнем».
«Конечно, мы сегодня верили в камбэк, но не нужно было допускать такое. Конечно, я знаю, что нужно делать. Нужно усиление, и усиление хорошее в виде 3-4 футболистов», - сказал Маркевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ага и повышения в разы зарплаты.
Только С этого роя не будет ничего.
пока клуб не потратит денег дела не будет
пока клуб не потратит денег дела не будет
Короче нет выхода... Первый дивизион
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