Остап МАРКЕВИЧ: «Знаю, что нужно Мариуполю. Нужно усиление состава»

В матче 5-го тура УПЛ «Мариуполь» и «Заря» выдали яркое зрелище, завершив игру со счетом 3:4. Матч прокомментировал наставник хозяев Остап Маркевич.

«Вот наш весь ресурс - молодые ребята. У них есть талант, но их данные сейчас не позволяют бороться на таком уровне. У «Зари» два равноценных состава, и я им желаю пройти «Рапид». Это возможно. У «Зари» команда выше уровнем».

«Конечно, мы сегодня верили в камбэк, но не нужно было допускать такое. Конечно, я знаю, что нужно делать. Нужно усиление, и усиление хорошее в виде 3-4 футболистов», - сказал Маркевич.