Остап МАРКЕВИЧ: «Знаю, что нужно Мариуполю. Нужно усиление состава»

Тренер прокомментировал напряженный матч УПЛ

  • 22.08.2021 19:12
  • 1005 просмотров
  • 13 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Знаю, что нужно Мариуполю. Нужно усиление состава»
© fcmariupol.com

В матче 5-го тура УПЛ «Мариуполь» и «Заря» выдали яркое зрелище, завершив игру со счетом 3:4. Матч прокомментировал наставник хозяев Остап Маркевич.

«Вот наш весь ресурс - молодые ребята. У них есть талант, но их данные сейчас не позволяют бороться на таком уровне. У «Зари» два равноценных состава, и я им желаю пройти «Рапид». Это возможно. У «Зари» команда выше уровнем».

«Конечно, мы сегодня верили в камбэк, но не нужно было допускать такое. Конечно, я знаю, что нужно делать. Нужно усиление, и усиление хорошее в виде 3-4 футболистов», - сказал Маркевич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 22.08.2021 20:03
    0
    Нужно усиление, и усиление хорошее в виде 3-4 футболистов», - сказал Маркевич.
    Ага и повышения в разы зарплаты.
    Только С этого роя не будет ничего.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 22.08.2021 19:58
    0
    рисунок игры в этого тренера есть нехватка исполнителей безусловно просматривается
    пока клуб не потратит денег дела не будет
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 22.08.2021 19:58
    0
    рисунок игры в этого тренера есть нехватка исполнителей безусловно просматривается
    пока клуб не потратит денег дела не будет
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 22.08.2021 19:43
    0
    Короче опять перспективные украинцы будут в этом недоразумении играть
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 19:41
    +1
    И то правда, закиньте человеку пару бразил, а то их и так переизбыток )
    Ссылка
    Axel222
    online
    Axel222, 22.08.2021 19:39
    0
    А может ты бы для начала выполнил свои непосредственные обязанности как тренера и организовал игру в защите.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 22.08.2021 19:34
    +3
    Fangold, 22.08.2021 19:31
    Бондаренко, Сікан, Кирюханцев, хто там ще в Шахтарі залишився?
    Так , пара гравців ще є. І справді
    Ссылка
    Fangold
    online
    Fangold, 22.08.2021 19:31
    +5
    Бондаренко, Сікан, Кирюханцев, хто там ще в Шахтарі залишився?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 22.08.2021 19:28
    -1
    __Funny__Cat__, 22.08.2021 19:16
    Марлос , Пятом шмораэс и Кривдец приготовились
    Бот галімий, ти сьогодні накинувся на АК228 за те, що він зробив опечатку в прізвищі гравця Динамо - мовляв ти коверкаєш імена наших футболістів. А сам-то, сам? Яка ж ти гнила істота
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 22.08.2021 19:24
    +6
    Боюсь игроки с украинским паспортом уже не доступны в Шахтере. Лимит все таки, а другие не пойдут, т.к. перспективы нет. Разве что бразильцы так те в Мариуполе жить не захотят)
    Короче нет выхода... Первый дивизион
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 22.08.2021 19:22
    +3
    umnuy2, 22.08.2021 19:21
    иди тогда псж тренирую...усиление ему надо-а без усиления
    Действительно, его туда не умничать Палкин поставил
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 22.08.2021 19:21
    +5
    иди тогда псж тренирую...усиление ему надо-а без усиления
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 22.08.2021 19:16
    +6
    Марлос , Пятом шмораэс и Кривдец приготовились
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности