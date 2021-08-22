Ужгород – ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа в 17:30 проходит поединок 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Ужгород» – «ВПК-Агро»
События матча
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Кулиш (ВПК-Агро).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Ужгород).
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Источник — Sport.ua
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