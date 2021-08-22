Юрген КЛОПП: «У Боруссии Дортмунд есть шанс на титул в Бундеслиге»

Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Юрген Клопп считает, что у команды есть шанс побороться с «Баварией» за чемпионство в нынешнем сезоне:

«У «Дортмунда» есть шанс на победу в Бундеслиге. У обеих команд по-прежнему проблемы с составом, многие игроки отсутствуют. Сезон длинный, но после очередного перерыва на сборные начнется действительно напряженная фаза. Тогда глубина состава обязательна.

У «Дортмунда» хороший состав. Я не знаю, лучше ли он, чем у «Баварии», но он достаточно хорош, чтобы создать им проблемы».

Клопп, который сейчас возглавляет «Ливерпуль», тренировал «Боруссию» в 2008 – 2015 годах. В 2011 и 2012 годах он приводил клуб к чемпионству в Бундеслиге. После этого «Бавария» выиграла 9 титулов подряд.

Вчера «Боруссия» Дортмунд во втором туре Бундеслиги проиграла «Фрайбургу» 1:2.