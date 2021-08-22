В поединке 2-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» дома обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд — 2:1
Голы: Гриффо, 6, Шаллаи, 53 — Кайтель, 59, автогол
События матча
|59'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Янник Кайтель (Фрайбург).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Фрайбург).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
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Источник — YouTube
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