Бундеслига. Боруссия Д уступила Фрайбургу, Герта уступила Вольфсбургу

В рамках 2–го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях сенсационно уступила «Фрайбургу» со счетом 1:2. В остальных матчах сенсаций не было.
Чемпионат Германии. 2–й тур
«Фрайбург» – «Боруссия Д» – 2:1
Голы: Гриффо (6), Шаллаи (53) – Кейтель (59)
«Гройтер» – «Арминия» – 1:1
Голы: Хргота (50, пен) – Клос (45)
«Герта» – «Вольфсбург» – 1:2
Голы: Лукебакио (60, пен) – Боку (74), Нмеча (88)
«Бохум» – «Майнц» – 2:0
Голы: Хольтманн (21), Польтер (56)
«Айнтрахт» – «Аугсбург» – 0:0
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Источник — Sport.ua
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