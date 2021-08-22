Жилстрой-1 получил следующего соперника в женской Лиге чемпионов

Сегодня, 22 августа состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. На этом этапе предусмотрены два пути – Путь чемпионов и Путь представителей лиг.
Украинский «Жилстрой-1» получил в соперники кипрский «Аполлон».
Путь чемпионов
«Спарта» (Чехия) – «Кеге» (Дания)
«Осиек» (Хорватия) – «Брейдаблик» (Исландия)
«Влазния» (Албания) – «Ювентус» (Италия)
«Твенте» (Нидерланды) – «Бенфика» (Португалия)
«Аполлон» (Кипр) – «Жилстрой-1» (Украина)
«Серветт» (Швейцария) – «Глазго Сити» (Шотландия)
«Волеренга» (Норвегия) – «Хэкен» (Швеция)
Путь представителей лиг
«Леванте» (Испания) – «Лион» (Франция)
«Арсенал» (Англия) – «Славия» (Чехия)
«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Вольфсбург» (Германия) – «Бордо» (Франция)
«Русенгорд» (Швеция) – «Хоффенхайм» (Германия)
Победители этих пар присоединятся на групповом этапе к «Барселоне», ПСЖ, «Баварии» и «Челси». Матчи второго раунда квалификации пройдут 31 августа/1 сентября и 8/9 сентября.
Вчера «Жилстрой-1» в первом раунде квалификации прошел словенское «Помурье».
Источник — УЕФА
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