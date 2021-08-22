Жилстрой-1 получил следующего соперника в женской Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда

  • 22.08.2021 16:47
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Жилстрой-1 получил следующего соперника в женской Лиге чемпионов
© ФК Жилстрой-1

Сегодня, 22 августа состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. На этом этапе предусмотрены два пути – Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Украинский «Жилстрой-1» получил в соперники кипрский «Аполлон».

Путь чемпионов

«Спарта» (Чехия) – «Кеге»﻿ (Дания)

«Осиек» (Хорватия) – «Брейдаблик» (Исландия)

«Влазния» (Албания) – «Ювентус» (Италия)

«Твенте» (Нидерланды) – «Бенфика» (Португалия)

«Аполлон» (Кипр) – «Жилстрой-1» (Украина)

«Серветт»﻿ (Швейцария) – «Глазго Сити» (Шотландия)

«Волеренга» (Норвегия) – «Хэкен» (Швеция)

Путь представителей лиг

«Леванте» (Испания) – «Лион» (Франция)

«Арсенал» (Англия) – «Славия» (Чехия)

«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Бордо» (Франция)

«Русенгорд» (Швеция) – «Хоффенхайм» (Германия)

Победители этих пар присоединятся на групповом этапе к «Барселоне», ПСЖ, «Баварии» и «Челси». Матчи второго раунда квалификации пройдут 31 августа/1 сентября и 8/9 сентября.

Вчера «Жилстрой-1» в первом раунде квалификации прошел словенское «Помурье».

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Источник — УЕФА

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