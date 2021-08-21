Харьковский Жилстрой-1 разгромил Помурье в женской Лиге чемпионов

В финальном поединке группы 10 первого отборочного раунда Лиги чемпионов среди женщин харьковский «Жилстрой-1» разгромил словенский «Помурье» со счетом 4:1.

Харьковчанки сумели открыть счет в матче, а в середине первого тайма хозяйки поля оказались вдевятером после удалений Шпелы Розмарич и Луции Кос. Тем не менее, словенки продемонстрировали характер и в численном меньшинстве сравняли результат. Но в дальнейшем харьковчанки уверенно реализовали свое преимущество и прошли в дальнейшую стадию евротурнира.

На пути в групповой раунд Лиги чемпионов «Жилстрой-1» ждет еще один отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 22 августа.

Лига чемпионов. Женщины. Первый отборочный раунд. Группа 10. Финал.

«Жилстрой-1» (Украина) – «Помурье» (Словения) – 4:1

Голы: Садыкоглу (19), Овдийчук (41), Бойченко (50), Шматко (57)

Удаления: Розмарич (30), Кос (33)

«Жилстрой-1»: Яман, Басанская (Кочнева, 46), Шматко, Алексанян, Шевчук (Анна Воронина, 69), Петрик, Апанащенко (Анастасия Воронина, 90), Хаванская, Бойченко, Овдийчук, Садыкоглу.

«Помурье»: Вамбергер, Божич (Эферл, 67), Розмарич, Димитриевич, Юршник (Колар, 85), Корошец, Маковец (Хорват, 86), Колбл, Кос, Немец (Раковец, 51), Хаган (Вилчник, 37).