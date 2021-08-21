Харьковский Жилстрой-1 разгромил Помурье в женской Лиге чемпионов

Харьковчанки продолжают борьбу за выход в групповой раунд

  • 21.08.2021 20:22
  • 1909 просмотров
  • 2 комментария
Харьковский Жилстрой-1 разгромил Помурье в женской Лиге чемпионов
© ФК Жилстрой-1

В финальном поединке группы 10 первого отборочного раунда Лиги чемпионов среди женщин харьковский «Жилстрой-1» разгромил словенский «Помурье» со счетом 4:1.

Харьковчанки сумели открыть счет в матче, а в середине первого тайма хозяйки поля оказались вдевятером после удалений Шпелы Розмарич и Луции Кос. Тем не менее, словенки продемонстрировали характер и в численном меньшинстве сравняли результат. Но в дальнейшем харьковчанки уверенно реализовали свое преимущество и прошли в дальнейшую стадию евротурнира.

На пути в групповой раунд Лиги чемпионов «Жилстрой-1» ждет еще один отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 22 августа.

Лига чемпионов. Женщины. Первый отборочный раунд. Группа 10. Финал.

«Жилстрой-1» (Украина) – «Помурье» (Словения) – 4:1

Голы: Садыкоглу (19), Овдийчук (41), Бойченко (50), Шматко (57)

Удаления: Розмарич (30), Кос (33)

«Жилстрой-1»: Яман, Басанская (Кочнева, 46), Шматко, Алексанян, Шевчук (Анна Воронина, 69), Петрик, Апанащенко (Анастасия Воронина, 90), Хаванская, Бойченко, Овдийчук, Садыкоглу.

«Помурье»: Вамбергер, Божич (Эферл, 67), Розмарич, Димитриевич, Юршник (Колар, 85), Корошец, Маковец (Хорват, 86), Колбл, Кос, Немец (Раковец, 51), Хаган (Вилчник, 37).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vlad Rasevski
    online
    Vlad Rasevski, 21.08.2021 21:17
    0
    Спонсор головний має право називати команду- хоча "Харків'янка" було б краще
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 21.08.2021 20:42
    +5
    Молодці, дивився матч, достойно грали. Витримали невеличку давку словенок спочатку. а потім гарно відповіли, ну і дочекались наглості балканок, як і в мужчин - головне, що суддя була адекватна. Удачі дальше, харків'янки, але назву і емблему команди поміняйте - це відсталий совок і повна торба!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности