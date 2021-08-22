Мариуполь – Заря. Известны стартовые составы

Сегодня, 22 августа «Мариуполь» в пятом туре УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Микицей, Мампасси, Стасюк, Клименко, Мишнев, Шостак, Топалов, Кащук, Кулаков
«Заря»: Шевченко, Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниор Рейс, Назарина, Кочергин, Булеца, Кабаев, Шахаб, Гладкий
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.