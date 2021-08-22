Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Петраков получил свой шанс. Он его заслужил»

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины:

«После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.

Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать.

Конечно, разница между молодежным футболом и взрослым есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать.

С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому.

Почему и.о., а не главный тренер? Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.

Придет ли Ребров в будущем? Никогда не говори никогда».