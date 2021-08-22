Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Петраков получил свой шанс. Он его заслужил»

Функционер УАФ – о новом главном тренере сборной Украины

  • 22.08.2021 15:41
  • 1063 просмотра
  • 5 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Петраков получил свой шанс. Он его заслужил»
© УАФ. Алексей Михайличенко

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины:

«После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.

Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать.

Конечно, разница между молодежным футболом и взрослым есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать.

С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому.

Почему и.о., а не главный тренер? Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.

Придет ли Ребров в будущем? Никогда не говори никогда».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбольный формат

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Микола
    online
    Микола, 22.08.2021 16:58
    +1
    Поражает лицемерие УАФ: дебила (пусть даже и известного футболиста в прошлом), не имеющего абсолютно никакого тренерского опыта (не тренировавшего даже пьяную блоху в своей жизни), можно было назначить тренером сборной, а человека с большим опытом тренерской работы - только и.о.
    Ссылка
    Сергей Соловьянов
    online
    Сергей Соловьянов, 22.08.2021 16:31
    +3
    Такой шанс (положение в группе и 2 недели до Матчей) более выглядит как подстава...и сведение концов с концами,бросив под танки кого попало
    Петраков заслужил нормального, полноценного контракта, А не такой клоунады
    Ссылка
    Володимир Янишин
    online
    Володимир Янишин, 22.08.2021 15:50
    +1
    "Тво" - це підтвердження кумівства в ФФУ
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 22.08.2021 15:47
    0
    А кто ты, чтобы заявлять, что Петраков "Все таки чемпион мира" ??? Ты то кто ???
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 22.08.2021 15:45
    0
    А кто ты как тренер, чтобы делать такие заявления ???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности