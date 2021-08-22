Атлетико Мадрид подпишет героя Олимпиады в Токио

Матеус Кунья продолжит карьеру в Испании

  • 22.08.2021 15:19
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Атлетико Мадрид подпишет героя Олимпиады в Токио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

«Атлетико» Мадрид близок к подписанию форварда «Герты» Матеуса Куньи. Сумма трансфера 22-летнего бразильца составит 30 миллионов евро.

В ближайшее время Кунья прилетит в Испанию для прохождения медосмотра в «Атлетико».

В прошлом сезоне на счету Куньи 8 голов и 7 ассистов в 28 матчах за «Герту» во всех турнирах. Недавно он со сборной Бразилии завоевал золото Олимпиады в Токио, забив на турнире три гола.

Ранее сообщалось о том, что хавбеком «Атлетико» Саулем Ньигесом интересуется «Челси».

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