Богдан ШУСТ: «Понимали, что много моментов с Динамо не будет»

35-летний украинский голкипер «Ингульца» Богдан Шуст рассказал о матче четвертого тура УПЛ с «Динамо» (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка со «Львовом».

«Сыграли с «Динамо» дисциплинировано в обороне, по-спортивному агрессивно вступали в отбор мяча и неплохо сыграли на контратаках. Понимали, что много моментов у нас не будет, ведь играли с чемпионом страны.

Благодаря слаженным действиям в обороне, мы хорошо противодействовали атаке «Динамо». Конечно, и без удачи с таким соперником не могли не обойтись.

Позитивный результат всегда дает эмоциональный импульс, поэтому готовиться к ближайшим играм легче. Настраиваемся на хорошую игру во Львове», — отметил Шуст.

Матч 5-го тура УПЛ «Львов» — «Ингулец» состоится в понедельник, 23 августа, в 19:30.