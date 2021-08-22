Тренер Монако: «Игра с Лансом – наша худшая в сезоне»

Вчера «Монако» в третьем туре Лиги 1 дома проиграл 0:2 «Лансу». Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями от матча:

«Это наша худшая игра в сезоне. У нас было не так много шансов. Это напоминает мне некоторые моменты из прошлого сезона. Мы не должны сдаваться.

Мы должны вернуться к основам, душевному состоянию, бороться друг за друга — вот чего нам не хватало. Надо много работать. Для победы недостаточно выйти на поле и называть себя «Монако».

Напомним, «Монако» является соперником «Шахтера» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч в Монако завершился победой «горняков» 1:0.