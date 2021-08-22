Тренер Монако: «Игра с Лансом – наша худшая в сезоне»

Нико Ковач прокомментировал поражение «Монако» в Лиге 1

  • 22.08.2021 13:12
  • 360 просмотров
  • 5 комментариев
Тренер Монако: «Игра с Лансом – наша худшая в сезоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Вчера «Монако» в третьем туре Лиги 1 дома проиграл 0:2 «Лансу». Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями от матча:

«Это наша худшая игра в сезоне. У нас было не так много шансов. Это напоминает мне некоторые моменты из прошлого сезона. Мы не должны сдаваться.

Мы должны вернуться к основам, душевному состоянию, бороться друг за друга — вот чего нам не хватало. Надо много работать. Для победы недостаточно выйти на поле и называть себя «Монако».

Напомним, «Монако» является соперником «Шахтера» по плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч в Монако завершился победой «горняков» 1:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Монако

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 22.08.2021 14:25
    0
    Ох є чуйло, що може бути 0:2 чи 1:3. Загнаний в кут звір втричі небезпечніший
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 22.08.2021 13:26
    0
    mayakovskiy1, 22.08.2021 13:16
    Как раз очень плохо что Монако загнано в угол. Состав у них сумасшедший. Вчера им просто не повезло. Выйдут с Шахтой как на последний бой
    В чем им вчера не повезло?
    Они как сонные мухи по полю ходили, Ни одного момента за первый тайм и во второмдо момента начала игры Черноморца ничего не создали. Куча неточных передач, вратарь перепуганный.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 13:20
    +1
    mayakovskiy1, 22.08.2021 13:16
    Как раз очень плохо что Монако загнано в угол. Состав у них сумасшедший. Вчера им просто не повезло. Выйдут с Шахтой как на последний бой
    Выйти то выйдут, но если шахта первая забьёт, а на это есть все шансы, то те будут порядком деморализованы
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 22.08.2021 13:16
    +1
    dd dent, 22.08.2021 13:14
    Слетит похоже этот тренер, а у шахты как раз все шансы проходить дальше
    Как раз очень плохо что Монако загнано в угол. Состав у них сумасшедший. Вчера им просто не повезло. Выйдут с Шахтой как на последний бой
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 13:14
    0
    Слетит похоже этот тренер, а у шахты как раз все шансы проходить дальше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности