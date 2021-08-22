Манор СОЛОМОН: «Счастлив забить гол»

Игрок «Шахтера» доволен итогами поединка с «Черноморцем» (3:0)

  • 22.08.2021 11:50
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Манор СОЛОМОН: «Счастлив забить гол»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

22-летний израильский вингер донецкого «Шахтера» Манор Соломон поделился впечатлениями о победе над «Черноморцем» (3:0) в поединке 5-го тура УПЛ.

«Важные три очка, счастлив забить гол. Теперь все внимание на среду», — написал Соломон после матча.

Соломон забил третий гол «Шахтера» на 93-й минуте встречи. В среду «Шахтер» проведет ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Монако».

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