Рональд КУМАН: «Ничья с Атлетиком – справедливый итог»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от матча второго тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао (ничья 1:1):
«Во многих аспектах этот матч был прекрасен. Думаю, мы слишком усложнили себе жизнь в начале игры, соперник прижал нас. Надо понимать, когда можно использовать короткие передачи, задействовать вратаря, а когда нет.
Нам не хватало спокойствия в первые 15 минут. Потом мы забили гол, который отменили, и я не знаю, было ли там нарушение. Мы приняли такой вердикт.
Стоит отметить наше отношение к делу, особенно учитывая то, что мы уступали в счете. Ничья, считаю, справедливый итог. У нас были шансы победить, но и «Атлетик» сыграл на очень хорошем уровне. Да и на таком поле играть нелегко. Жаловаться на результат тут нельзя».
Источник — Marca
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