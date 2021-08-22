Рональд КУМАН: «Ничья с Атлетиком – справедливый итог»

Наставник «Барселоны» - о матче второго тура Ла Лиги

  • 22.08.2021 11:17
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Рональд КУМАН: «Ничья с Атлетиком – справедливый итог»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от матча второго тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао (ничья 1:1):

«Во многих аспектах этот матч был прекрасен. Думаю, мы слишком усложнили себе жизнь в начале игры, соперник прижал нас. Надо понимать, когда можно использовать короткие передачи, задействовать вратаря, а когда нет.

Нам не хватало спокойствия в первые 15 минут. Потом мы забили гол, который отменили, и я не знаю, было ли там нарушение. Мы приняли такой вердикт.

Стоит отметить наше отношение к делу, особенно учитывая то, что мы уступали в счете. Ничья, считаю, справедливый итог. У нас были шансы победить, но и «Атлетик» сыграл на очень хорошем уровне. Да и на таком поле играть нелегко. Жаловаться на результат тут нельзя».

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Источник — Marca

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