В УПЛ дебютировал первый голкипер из Румынии

В матче против «Руха» (2:0) место в воротах «Днепра-1» впервые занял 25-летний румынский голкипер Валентин Кожокару. Он стал представителем 21-й страны, в том числе 13-й из дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины.

К слову, с «сухой» победы, как Кожокару, дебютировали в УПЛ стражи ворот еще пяти государств: Польши (Войцех Ковалевски), Хорватии (Стипе Плетикоса), Чехии (Ян Лаштувка), Сербии (Владимир Мичович) и Боснии (Никола Василь).

Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины