В УПЛ дебютировал первый голкипер из Румынии

В чемпионатах Украины выступали вратари из 13 стран дальнего зарубежья

  • 22.08.2021 10:25
  • 581 просмотр
  • 3 комментария
В УПЛ дебютировал первый голкипер из Румынии
© СК Днепр-1

В матче против «Руха» (2:0) место в воротах «Днепра-1» впервые занял 25-летний румынский голкипер Валентин Кожокару. Он стал представителем 21-й страны, в том числе 13-й из дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионатах Украины.

К слову, с «сухой» победы, как Кожокару, дебютировали в УПЛ стражи ворот еще пяти государств: Польши (Войцех Ковалевски), Хорватии (Стипе Плетикоса), Чехии (Ян Лаштувка), Сербии (Владимир Мичович) и Боснии (Никола Василь).

Премьерные матчи вратарей-представителей стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Вратарь

Клуб

Соперник

Счет

Словакия

07.04.2002

Ян ЗОЛНА

Металлург З

Таврия (д)

0:2

Польша

16.03.2002

Войцех КОВАЛЕВСКИ

Шахтер

Ворскла (д)

4:0

Хорватия

12.07.2003

Стипе ПЛЕТИКОСА

Шахтер

Металлург З (г)

3:0

Чехия

15.07.2004

Ян ЛАШТУВКА

Шахтер

Динамо (г)

2:0

Сербия

04.04.2005

Владимир МИЧОВИЧ

Таврия

Карпаты (д)

1:0

Албания

22.09.2007

Исли ХИДИ

Кривбасс

Закарпатье (г)

3:2

Сенегал

10.07.2010

Исса НДОЙЕ

Волынь

Ворскла (д)

0:4

Германия

04.03.2011

Сеад РАМОВИЧ

Металлург З

Ильичевец (д)

0:4

Македония

06.03.2011

Мартин БОГАТИНОВ

Карпаты

Арсенал (г)

2:2

Бразилия

30.09.2018

ЛУИС ФИЛИПЕ

Заря

Львов (д)

0:0

Косово

03.03.2019

Бетим ХАЛИМИ

Олимпик

Арсенал (д)

0:1

Босния

04.03.2020

Никола ВАСИЛЬ

Заря

Львов (д)

2:0

Румыния

21.08.2021

Валентин КОЖОКАРУ

Днепр-1

Рух (д)

2:0

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    MarinPekar
    online
    MarinPekar, 22.08.2021 11:19
    0
    А Польща , Румунії то країни далекого зарубіжжя?
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 10:57
    0
    Думал, что и Махарадзе (Заря - Полесье), а он родом из Одещины.)
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 22.08.2021 10:39
    +1
    Спасибо, интересно
    Ссылка
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