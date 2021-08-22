У Цитаишвили рецидив старой травмы

20-летний полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили пропустил матч 5-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:3) из-за рецидива старой травмы.

«К сожалению, у Гио опять рецидив старой травмы. Мы ждали-ждали до сегодняшнего утра, что, может быть, но врачи сказали, что нет. К сожалению, травма помешала ему поучаствовать в этой игре», — заявил главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз.

Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому «Динамо». Футболист выступает за «Черноморец» на правах аренды.