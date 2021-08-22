Андрей РУСОЛ: «Кажется, что мы легко получили три очка, но это не так»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол прокомментировал победу своей команды над «Рухом» (2:0) в поединке 5-го тура УПЛ.

«Мы довольны, думаю, доволен и тренерский штаб, поскольку ребятам удалось выполнить план на игру. Соперник был достаточно непростой, и, хотя визуально кажется, что мы легко получили три очка, но это было не так. Да, нам отдали территорию и мяч, но соперники очень остро контратакуют и вообще в этом аспекте игры достаточно опасны. Нам очень важно одержать победу после тяжелого матча в Чернигове, и это должно хорошо сказаться на ребятах в психологическом смысле. Поэтому, сегодня радуемся, а уже завтра начинаем готовиться к следующему матчу», — считает Русол.