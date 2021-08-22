Андрей РУСОЛ: «Кажется, что мы легко получили три очка, но это не так»

Исполнительный директор «Днепра-1» подвел итоги победы над «Рухом» (2:0)

  • 22.08.2021 10:10
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  • 1 комментарий
Андрей РУСОЛ: «Кажется, что мы легко получили три очка, но это не так»
© СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол прокомментировал победу своей команды над «Рухом» (2:0) в поединке 5-го тура УПЛ.

«Мы довольны, думаю, доволен и тренерский штаб, поскольку ребятам удалось выполнить план на игру. Соперник был достаточно непростой, и, хотя визуально кажется, что мы легко получили три очка, но это было не так. Да, нам отдали территорию и мяч, но соперники очень остро контратакуют и вообще в этом аспекте игры достаточно опасны. Нам очень важно одержать победу после тяжелого матча в Чернигове, и это должно хорошо сказаться на ребятах в психологическом смысле. Поэтому, сегодня радуемся, а уже завтра начинаем готовиться к следующему матчу», — считает Русол.

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Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    Maks23, 22.08.2021 10:21
    0
    Русола всегда было приятно слушать..самый адекватный..
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