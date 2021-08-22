Александр РЯБОКОНЬ: «Хачериди еще не сказал своего последнего слова»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился мнением о 34-летнем украинском защитнике Евгении Хачериди, который тренируется в составе команды и вскоре может подписать контракт с клубом.

«Евгений Хачериди пока тренируется с нами. Это было его желание поработать две-три недели, чтобы набрать форму. Женя сам хочет понять, может ли он выступать на серьезном уровне. Кстати, это время уже прошло, так что в ближайшее время будет принято совместное решение.

Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда занятия ему давались с трудом, все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет», — считает Рябоконь.