Александр РЯБОКОНЬ: «Хачериди еще не сказал своего последнего слова»

Украинский защитник может в ближайшее время подписать контракт с «Десной»

  • 22.08.2021 09:39
  • 2081 просмотр
  • 6 комментариев
Александр РЯБОКОНЬ: «Хачериди еще не сказал своего последнего слова»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился мнением о 34-летнем украинском защитнике Евгении Хачериди, который тренируется в составе команды и вскоре может подписать контракт с клубом.

«Евгений Хачериди пока тренируется с нами. Это было его желание поработать две-три недели, чтобы набрать форму. Женя сам хочет понять, может ли он выступать на серьезном уровне. Кстати, это время уже прошло, так что в ближайшее время будет принято совместное решение.

Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда занятия ему давались с трудом, все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет», — считает Рябоконь.

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Источник — zbirna.com

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 11:09
    0
    Зачем эта головная боль? Ему место в Мариуполе или Черноморце.
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    Trollface
    Trollface, 22.08.2021 11:06
    0
    Даже тренировки для него испытание. После пару матчей уйдет в никуда.
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    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 22.08.2021 11:05
    0
    Жду капоэйру в исполнении двух Евгениев.
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    bassofon
    bassofon, 22.08.2021 10:35
    0
    Минаю он бы больше пригодился, чем Десне
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 22.08.2021 10:23
    0
    Жека - голос !!!
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    Alex Suz
    Alex Suz, 22.08.2021 10:14
    +1
    Чудес не бывает
    Вася он и есть вася
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