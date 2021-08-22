В поединке 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» из Леверкузена дома обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах — 4:0
Голы: Зоммер, 3, автогол, Шик, 8, Диаби, 55, Амири, 87
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Байер).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|3'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Янн Соммер (Боруссия М).
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Источник — YouTube
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