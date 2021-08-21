Фармацевты забили четыре. Байер неожиданно разгромил Боруссию М

В матче 2-го тура чемпионата Германии «Байер» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «фармацевтов», причем вратарь «Байера» Лукаш Градецки отразил пенальти.
Бундеслига. 2-й тур
«Байер» – «Боруссия М» – 4:0
Голы: Зоммер, 3 (автогол), Шик, 8, Диаби, 55, Амири, 87.
Нереализованный пенальти: Штиндль, 43 (вратарь)
«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Вирц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулинью (Амири, 68).
«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер (Нец, 63), Эльведи, Лайнер (Бенсебаини, 45), Скалли, Крамер, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Херрманн, 63), Хофманн, Тюрам (Вольф, 20).
Предупреждения: Демирбай, 34. Баккер, 41. Паулинью, 48. Крамер, 75. Вольф, 76. Диаби, 90+1.
Судья: Айтекин (Германия).
21 августа. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Источник — Sport.ua
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