2-й тур
Байер
4 : 0
Боруссия М
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фармацевты забили четыре. Байер неожиданно разгромил Боруссию М

В конце первого тайма вратарь «Байера» Лукаш Градецки отразил пенальти

  • 21.08.2021 21:33
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  • 1 комментарий
Фармацевты забили четыре. Байер неожиданно разгромил Боруссию М
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура чемпионата Германии «Байер» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «фармацевтов», причем вратарь «Байера» Лукаш Градецки отразил пенальти.

Бундеслига. 2-й тур

«Байер»  «Боруссия М»  4:0

Голы: Зоммер, 3 (автогол), Шик, 8, Диаби, 55, Амири, 87.

Нереализованный пенальти: Штиндль, 43 (вратарь)

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Вирц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулинью (Амири, 68).

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер (Нец, 63), Эльведи, Лайнер (Бенсебаини, 45), Скалли, Крамер, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Херрманн, 63), Хофманн, Тюрам (Вольф, 20).

Предупреждения: Демирбай, 34. Баккер, 41. Паулинью, 48. Крамер, 75. Вольф, 76. Диаби, 90+1.

Судья: Айтекин (Германия).

21 августа. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 22:20
    0
    Всё до кучи. И автогол и не забили 11.
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