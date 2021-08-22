Стало известно, кто возглавит сборную Украины U-18 вместо Петракова

Стало известно, кто возглавит сборную Украины U-18 вместо Александр Петракова.
Украинский специалист Владимир Езерский будет совмещать работу с командами U-19 и U-18.
Недавно Петраков был назначен и.о. главного тренера национальной команды.
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Источник — ПроФутбол
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