ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда VAR отменил два гола – значит, было что-то не то»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Черноморцем» (3:0) в матче 5-го тура УПЛ::

«После удаления игрока «Черноморца» им стало сложнее, а нам легче. Могли забить больше, чем три гола. Но много игроков стартового состава не играли еще вместе – Пятов, Конопля, Сикан. Но все сыграли очень хорошо. Я очень доволен, особенно талантливыми молодыми футболистами. Но и старшие тоже очень хорошо сыграли. Сегодня я очень доволен.

Что не понравилось? Конечно, мы ожидали, что «Черноморец» сыграет с четырьмя защитниками, а не пятью. Поэтому вся фаза прессинга стала сложнее для нас. Сначала мы не играли правильно, но потом поняли и начали играть на правильных позициях, особенно во втором тайме. Ничего плохого для нас не было, кроме двух чистых офсайдов.

Судейство? VAR точно улучшил футбол. Иногда везет, иногда нет. Но когда удалили игрока соперника, я не думаю, что тот хотел сделать больно Алану Патрику. Но есть правила. Когда VAR отменил два гола – значит, было что-то не то. Один раз не повезло нам, другой раз – «Черноморцу».

Что с Судаковым? Думаю, ничего серьезного у него. Но я очень доволен, как он сыграл. И как Мудрик играл. Они оба – талантливые игроки. Стараюсь помочь, чтобы они стали сильными футболистами для «Шахтера» и сборной Украины».