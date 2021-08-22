Яремчук получил одну из самых низких оценок от Whoscored за матч Бенфики

В поединке 3-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Жил Висенте» со счетом 2:0.

В стартовом составе «Бенфики» на поле вышел украинец Роман Яремчук, который был заменен на 58-й минуте.

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил действия украинца самой низкой оценкой в составе «Бенфики» (5,9). Более того, меньше Яремчука оценки получили только два игрока «Жил Висенте» – Фернандес и Буэно.