Бенфика выиграла у Жил Висенте, Яремчук провел на поле 58 минут

В матче 3-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях обыграла «Жил Висенте» со счетом 2:0. У команды Жорже Жезуша голы в концовке второго тайма забили Лукас Вериссимо и Гримальдо.

В основе «орлов» вышел украинский форвард Роман Яремчук. Он провел на поле 58 минут и затем был заменен на Пицци. В одном из эпизодов украинец отправил мяч в ворота, но арбитры гол не был засчитали из-за положения вне игры.

«Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, набрав 9 очков в трех матчах.

Чемпионат Португалии

3-й тур, 21 августа

Жил Висенте – Бенфика – 0:2

Голы: Лукас Вериссимо, 84, Гримальдо, 88.