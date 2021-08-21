3-й тур
Жил Висенте
0 : 2
Бенфика
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика выиграла у Жил Висенте, Яремчук провел на поле 58 минут

У команды Жорже Жезуша голы забили Лукас Вериссимо и Гримальдо

  • 21.08.2021 23:27
  • 774 просмотра
  • 1 комментарий
Бенфика выиграла у Жил Висенте, Яремчук провел на поле 58 минут
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

В матче 3-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» в гостях обыграла «Жил Висенте» со счетом 2:0. У команды Жорже Жезуша голы в концовке второго тайма забили Лукас Вериссимо и Гримальдо.

В основе «орлов» вышел украинский форвард Роман Яремчук. Он провел на поле 58 минут и затем был заменен на Пицци. В одном из эпизодов украинец отправил мяч в ворота, но арбитры гол не был засчитали из-за положения вне игры.

«Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, набрав 9 очков в трех матчах.

Чемпионат Португалии

3-й тур, 21 августа

Жил Висенте  Бенфика  0:2

Голы: Лукас Вериссимо, 84,  Гримальдо, 88.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    Nordenus, 22.08.2021 00:13
    0
    К сожалению Яремчук не впечатлил, к нему вообще мяч редко доходил. В первом тайме был единственный момент когда он мог забить, но пробил выше ворот.
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