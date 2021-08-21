Жил Висенте – Бенфика. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 3-го тура Примейры Португалии «Жил Висенте» – «Бенфика».

«Жил Висенте» хорошо стартовал в новом сезоне чемпионата Португалии. Команда из Барселуша обыграла «Боавишту» (3:0) и «Портимоненсе» (1:0). «Бенфика» также победила «Морейренсе» (2:1) и «Ароку» (2:0). Кстати, в матче с «Арокой» украинский форвард португальцев Роман Яремчук записал в свой актив ассист и гол. «Жил Висенте», «Бенфика», «Спортинг» и «Порту» имеют по 6 очков и идут в верхней части турнирной таблицы португальской Примейры.

Отметим, что среди недели «Бенфика» выиграла первый матч квалификации Лиги чемпионов с «ПСВ» (2:1). В этой встрече Яремчук отличился результативным пасом.

40 раз встречались между собой эти команды. 5 раз побеждал «Жил Висенте», 29 раз праздновала победу «Бенфика» и 6 встреч завершились вничью. Интересно, что в прошлом сезоне «Бенфика» на выезде победила 0:2, но в Лиссабоне выиграл «Жил Висенте» (1:2).

«Следим дальше за выступлениями Романа Яремчука в составе «Бенфики». Надеюсь, что его результативная серия за лиссабонцев продолжится. Мой прогноз – «Бенфика» выиграет, а Яремчук забьет в этой игре», – сказал Бартулович.

Матч «Жил Висенте» – «Бенфика» состоится 21 августа. Начало встречи – в 20:00.