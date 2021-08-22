Даниил ИГНАТЕНКО: «Победу мы полностью заслужили своей игрой»

Полузащитник СК «Днепр-1» Даниил Игнатенко поделился эмоциями после победы днепрян в матче с «Рухом» (2:0).

- Хочу поздравить всех болельщиков нашей команды, ребят и тренерский штаб с победой. Я считаю, что эту победу мы полностью заслужили своей игрой. Что касается гола, то удалось ударить, и мяч удачно залетел в ворота. Хорошо, что удается забивать такие голы. Рад, что сумел помочь команде.

- Но нельзя сказать, что твой гол случайный? С трибуны показалось, что ты мог порвать сетку на воротах.

- Случайный, не случайный, но главное, чтобы мяч был в сетке ворот. Так что, так получилось (улыбается).

- После гола ты побежал в направлении главного тренера. Это благодарность за доверие тренерскому штабу, ведь было много вопросов, кого именно ставить в центре поля?

- Да, поскольку длительное время я не играл и хотелось себя проявить. Поблагодарил Йовичевича за доверие, за то, что предоставил мне этот шанс. Считаю, что его не подвел.

- На твой взгляд, «Днепр-1» уже готов на классе переигрывать команды уровня «Руха»?

- Я бы не сказал, что мы уже играем на классе. Мы играем за счет собственной работы и самоотдачи, друг за друга бьемся на поле и это приносит результат. Все как просит наш тренер: «Натянули каски и вперед копать землю» (улыбается).