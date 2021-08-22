Николай ЦЫМБАЛ: «Сделали две детские ошибки. За это и поплатились»

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал подытожил игру команды в поединке с «Вересом» (0:1).

«Поздравляю Верес с победой. Они ждали своего шанса и дождались. Мы им помогли в этом. Футбол состоит из ошибок: какая команда меньше ошибается - та и побеждает. Сегодня мы дважды очень грубо ошиблись в обороне. Технический брак в эпизоде ​​со свободным ударом и тактический брак в эпизоде ​​с пропущенным голом.

В перерыве у нас в раздевалке был жесткий разговор. Были недовольны первым таймом. Планировали дальше играть агрессивнее. Но в конце концов команда подстроилась под более монотонный темп игры соперника. К тому же, сделали две детские ошибки. Не могут футболисты уровня УПЛ так ошибаться. За это и поплатились. Конечно, если бы знал, что получим право исполнять пенальти - не менял бы Селезнева. Но нельзя предсказать будущее. Это уже история».