В поединке 3-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Лилль» сыграли вничью со счетом 1:1.
«Сент-Этьен» – «Лилль» – 1:1
Голы: Соу (85) – Йылмаз (38).
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Сайду Соу (Сент-Этьен).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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