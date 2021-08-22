Александр НАЗАРЕНКО: «До Месси мне еще далеко»

Полузащитник СК «Днепр-1» прокомментировал победу над «Рухом»

  • 22.08.2021 02:22
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Александр НАЗАРЕНКО: «До Месси мне еще далеко»
© СК Днепр-1. Александр Назаренко

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко поделился мыслями о победе над львовским «Рухом» (2:0).

- Саша, на трибунах уже шутят, что Месси ушел из «Барселоны», а здесь намек, что в «Днепре-1» также так умеют играть, как он?
- Да нет, до Месси мне еще далеко (улыбается). Не стал бы делать из моего гола что-то невероятное, я просто каждый день работаю, и здесь получилось так, что прошел, обыграл, было пространство и я пробил.

- В том эпизоде ​​Когут оттянул на себя соперника.
- У нас вообще все забитые мячи благодаря командным действиям. Так что забивает вся команда, а не только я.

- Ты получил приз лучшего игрока матча.
- Да, спасибо. Очень приятно. Буду стараться, чтобы таких призов было как можно больше.

- Поддерживаешь мнение, что «Днепр-1» должен уже на классе переигрывать таких соперников?
- Мы стремимся к этому, но время покажет. Сейчас позади только пятый тур, и многие команды сейчас набирают свою лучшую форму, и мы в том числе. Так что будем прибавлять от матча к матчу, а там посмотрим, что из этого получится.

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Источник — СК Днепр-1

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