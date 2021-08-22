КУЧУК: «Доволен ли я схемой с пятью защитниками? А вы сами как считаете?»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук провел послематчевую пресс-конференцию после игры против «Днепра-1» (0:2) в 5-м туре УПЛ:
– В чем заключался ваш план на игру?
– План на игру – всегда побеждать.
– За счет чего?
– За счет выигранных дуэлей, быстрого движения игроков, быстрой игры в пас.
– Что сегодня вы ожидали от «Днепра-1»?
– Мы строили игру от собственных возможностей, анализировали игру соперника, которые у них есть проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать.
– Планируете ли вы еще усиливаться до закрытия трансферного окна?
– Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощность команды.
– Почему сегодня не играл Гагун?
– У него проблемы со здоровьем. Впрочем, Роман, действовал справа, сыграл очень удачно. 17-летний парень провел первый матч в высшей лиге Украины и выглядел хорошо в поединках, включениях, понимании игры. Желаем ему успехов.
– Насколько вы остались довольным тем, как работала сегодня ваша схема с пятью защитниками?
– Банальный вопрос в ответ: а вы как считаете?
– Наверное, если два пропустили, то ...
– (улыбаясь) Вот вы сами и ответили.
Источник — СК Днепр-1
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