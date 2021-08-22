КУЧУК: «Доволен ли я схемой с пятью защитниками? А вы сами как считаете?»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук провел послематчевую пресс-конференцию после игры против «Днепра-1» (0:2) в 5-м туре УПЛ:

– В чем заключался ваш план на игру?

– План на игру – всегда побеждать.

– За счет чего?

– За счет выигранных дуэлей, быстрого движения игроков, быстрой игры в пас.

– Что сегодня вы ожидали от «Днепра-1»?

– Мы строили игру от собственных возможностей, анализировали игру соперника, которые у них есть проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать.

– Планируете ли вы еще усиливаться до закрытия трансферного окна?

– Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощность команды.

– Почему сегодня не играл Гагун?

– У него проблемы со здоровьем. Впрочем, Роман, действовал справа, сыграл очень удачно. 17-летний парень провел первый матч в высшей лиге Украины и выглядел хорошо в поединках, включениях, понимании игры. Желаем ему успехов.

– Насколько вы остались довольным тем, как работала сегодня ваша схема с пятью защитниками?

– Банальный вопрос в ответ: а вы как считаете?

– Наверное, если два пропустили, то ...

– (улыбаясь) Вот вы сами и ответили.