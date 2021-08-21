В субботу, 21 августа, в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино» состоится матч 1-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Торино» и «Аталанта».
Стартовый свисток рефери Даниэле Киффи из Падуи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч против Торино
🚨 TEAM NEWS!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 21, 2021
🗣 La formazione dell'Atalanta!
Presented by @Plus500 #TorinoAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/XoIkOm2QVW
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Источник — Sport.ua
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