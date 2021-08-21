В субботу, 21 августа, в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино» состоится матч 1-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Торино» и «Аталанта».

Стартовый свисток рефери Даниэле Киффи из Падуи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Малиновский выйдет в основе Аталанты на матч против Торино