ВИДЕО. Шахтер забил два гола Черноморцу в первом тайме, удален Билошевский

21 августа проходит матч 5-го тура УПЛ, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Шахтер» забил два гола в первом тайме, кроме того у «моряков» удален Богдан Билошевский. У «горняков» отличились Георгий Судаков и Алан Патрик.
Удаление. Билошевский, 13 мин.
ГОЛ! 0:1. Судаков, 34 мин.
ГОЛ! 0:2. Алан Патрик, 45+6 мин.
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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