Рамос просил Анчелотти помочь остаться в Реале

Главный тренер отказал легенде в помощи

  • 21.08.2021 18:17
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Рамос просил Анчелотти помочь остаться в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

35-летний испанский защитник Серхио Рамос в текущее трансферное окно покинул «Реал» и перешел в ПСЖ.

После назначения Карло Анчелотти главным тренером мадридцев игрок звонил ему, чтобы поздравить. Во время разговора футболист просил итальянца уговорить Флорентино Переса оставить его в команде. Однако Анчелотти отметил, что ни сможет помочь испанцу. 

Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год и покинул команду нынешним летом в качестве свободного агента. В начале июля он подписал с ПСЖ двухлетний контракт. 

Защитник еще не провел ни одного матча за парижан, так как продолжает восстанавливаться от травмы.

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Источник — Marca

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