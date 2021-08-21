Вячеслав ШЕВЧУК: «Звали поработать в Италии»

Экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал, что точка в его тренерской биографии еще не поставлена.

«У меня очень большое желание работать. Было предложение из Мариуполя, но я отказался. Мне очень неудобно было бы перевести семью, дочка учится в Киеве. Во время работы в Олимпике мы обыграли казахов, и прямо после игры их спортдир предложил хороший контракт. Их тренировал младший Газзаев.

Напрямую из Черноморца никто не обращался. Был звонок от агента, но у меня была работа на телевидении, бизнес-проект. Я должен был находиться в Киеве

Я был недавно в Неаполе, общались с одним из специалистов, который предлагал мне пойти ассистентом в клуб Серии С. Там очень сложно получить работу. Если бы главным - ок, но, опять же, семья здесь. Это был бы отличный опыт», - сказал Шевчук.

Читайте также: Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу хотел позвать меня в Динамо»