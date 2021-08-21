Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу хотел позвать меня в Динамо»

Экс-футболист «Шахтера» мог войти в тренерский штаб киевского клуба

  • 21.08.2021 14:25
  • 1726 просмотров
  • 8 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу хотел позвать меня в Динамо»
© YouTube. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист «Шахтера» и экс-наставник «Олимпика» Вячеслав Шевчук заявил, что мог войти в тренерский штаб «Динамо» по приглашению главного тренера киевского клуба Мирчи Луческу.

«Он (Мирча Луческу — прим. ред.) хотел обо мне разговаривать. Он сказал. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, вот эта вся ситуация была… И я ничего не хотел, какая-то апатия сразу была. Я не хотел даже разговаривать.

Мы, в принципе, с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обо мне разговаривать, а я говорю: «Мистер, не надо». Еще жесткая атака на него пошла со стороны болельщиков «Динамо». Если бы еще туда и я пришел — был бы капец.

Рассмотрел бы я конкретнее предложение от «Динамо»? Для моего конкретного роста, если развиваться, я бы рассмотрел конкретное предложение. Но если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович (Ахметов — прим. ред.). Я бы его сразу набрал и сказал, что есть вот такое предложение.

У нас был бы разговор. Потому что я 13 лет отыграл за «Шахтер», я состоялся как личность и как игрок, я семью создал именно в Донецке. У меня дочка в Донецке родилась, жена из Донецка. Я обязан, я должен был бы оповестить об этом президента», — рассказал Шевчук.

Контракт Шевчука принадлежал «Шахтеру» с 2000 по 2002 годы и с 2005 по 2016 годы.

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Источник — BurBuzz

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 21.08.2021 15:34
    0
    Panama2830, 21.08.2021 15:20
    Обосцаного алкаша, неадекватна, в штаб Динамо??? Що ти там робив би??? Ну хіба що м’ячі подавать…. Бачу шевчука аж бридко робиться… алконавт невихований, вся країна побачила піжона…
    Днонецкая пропаганда использует этого обоссанного против Динамо Киев.
    Ссылка
    Panama2830
    Panama2830, 21.08.2021 15:20
    +1
    Обосцаного алкаша, неадекватна, в штаб Динамо??? Що ти там робив би??? Ну хіба що м’ячі подавать…. Бачу шевчука аж бридко робиться… алконавт невихований, вся країна побачила піжона…
    Ссылка
    Bolshoi
    online
    Bolshoi, 21.08.2021 14:57
    +1
    Брехня
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 21.08.2021 14:55
    +1
    Источник очень правдоподобный
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 21.08.2021 14:53 (изменен)
    +4
    SuperleagueUkraine, 21.08.2021 14:47
    или не захотел слушать вои недовольных дырявофанов
    Кто ныл кто выл было видно в кротоферме празднике, когда позволили свои кроты сесть ему за руль в неадекватном состоянии! Молчали бы позорники! О нашёлся контроль ни имея никакого контроля
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.08.2021 14:53
    -4
    SuperleagueUkraine, 21.08.2021 14:47
    или не захотел слушать вои недовольных дырявофанов
    Вот это точно)
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 21.08.2021 14:47
    -3
    RomanEnakievo.., 21.08.2021 14:36
    Прописявся?
    или не захотел слушать вои недовольных дырявофанов
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 21.08.2021 14:36
    +1
    Прописявся?
    Ссылка
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