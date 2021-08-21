Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу хотел позвать меня в Динамо»

Бывший футболист «Шахтера» и экс-наставник «Олимпика» Вячеслав Шевчук заявил, что мог войти в тренерский штаб «Динамо» по приглашению главного тренера киевского клуба Мирчи Луческу.

«Он (Мирча Луческу — прим. ред.) хотел обо мне разговаривать. Он сказал. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, вот эта вся ситуация была… И я ничего не хотел, какая-то апатия сразу была. Я не хотел даже разговаривать.

Мы, в принципе, с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обо мне разговаривать, а я говорю: «Мистер, не надо». Еще жесткая атака на него пошла со стороны болельщиков «Динамо». Если бы еще туда и я пришел — был бы капец.

Рассмотрел бы я конкретнее предложение от «Динамо»? Для моего конкретного роста, если развиваться, я бы рассмотрел конкретное предложение. Но если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович (Ахметов — прим. ред.). Я бы его сразу набрал и сказал, что есть вот такое предложение.

У нас был бы разговор. Потому что я 13 лет отыграл за «Шахтер», я состоялся как личность и как игрок, я семью создал именно в Донецке. У меня дочка в Донецке родилась, жена из Донецка. Я обязан, я должен был бы оповестить об этом президента», — рассказал Шевчук.

Контракт Шевчука принадлежал «Шахтеру» с 2000 по 2002 годы и с 2005 по 2016 годы.