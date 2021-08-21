Ворскла и Максимов отметили победные юбилеи

Победа над «Металлистом 1925» (2:0) оказалась 250-й для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 7-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 160 раз «бело-зеленые» добивались успеха на своем поле и 90 - в гостях.

Юбилейным стал выигрыш у харьковчан и для наставника полтавчан Юрия Максимова, который отпраздновал 60-ю викторию в украинских чемпионатах на тренерском посту. 20 побед в УПЛ под его руководством одержал «Кривбасс», 19 - «Ворскла», 14 - донецкий «Металлург» и 7 - «Оболонь».